Meloni, oggi la conferenza stampa di inizio 2026 – Diretta

(Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni tiene oggi 9 gennaio 2026 la conferenza stampa nell’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati. 

 

Nell’appuntamento, organizzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa Parlamentare, la premier risponderà ad una lunga serie di domande – dovrebbero essere 40 – che toccheranno tutti i temi: attività del governo, manovra 2026, legge elettorale e politica estera con gli ultimi sviluppi internazionali: dall’attacco degli Usa al Venezuela all’attesa per la sorte di Alberto Trentini, dai negoziati per la guerra in Ucraina alle proteste in Iran. 

