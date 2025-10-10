News

Mazara del Vallo, morta di cancro la prof che denunciò ritardi nei referti oncologici

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – È morta di cancro a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, Maria Cristina Gallo, la donna di 57 anni che a febbraio di quest'anno denunciò la scandalo dei ritardi, anche di due anni, nella consegna dei referti oncologici all'Asp di Trapani. La professoressa, che era stata operata per un semplice fibroma, ottenne il referto istologico quasi un anno dopo quando ormai il tumore era al quarto stadio. Sul caso dei referti è in corso un'inchiesta della procura di Trapani.  
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Juve, idea Maignan: i bianconeri sognano il colpo...

Ciclismo, Viviani annuncia il ritiro: “Sedici anni fantastici,...

Nobel per la Pace alla venezuelana Maria Corina...

‘Il Diavolo veste Prada 2’ non smette di...

Ascolti tv 9 ottobre, vince ‘La Ricetta della...

Ibrahimovic: “Milan, tutti dobbiamo credere allo scudetto. Allegri?...

Gaza, per la ricostruzione serviranno tempo e soldi:...

Ostia sorvegliata speciale, maxi blitz dei carabinieri contro...

Victoria Beckham si racconta su Netflix: dal matrimonio...

Artecinema, in programma “Napalm Girl”, la vita dietro...