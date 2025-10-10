Salute

Salute, Grimaldi (Anmco): “In Italia ridotta mortalità da infarto, investire in prevenzione”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – "In Italia si registra un altissimo grado di terapia ottimale dopo un evento cardiovascolare e una significativa riduzione della mortalità intraospedaliera per infarto miocardico, grazie all’ottimizzazione dei percorsi diagnostici e di cura". Lo ha detto Massimo Grimaldi, presidente dell’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri (Anmco), partecipando agli Stati Generali 2025 che si sono svolti al ministero della Salute.  "Dopo aver raggiunto risultati ai vertici europei – ha spiegato – è arrivato il momento di spingersi oltre l’ospedale e rafforzare la prevenzione investendo sulla diagnosi precoce, sui corretti stili di vita e sull’identificazione dei principali fattori di rischio come ipercolesterolemia, diabete, fumo e ipertensione. Abbiamo trovato terreno fertile al ministero della Salute per collaborare su questi progetti e, per renderli più efficaci sul territorio, abbiamo coinvolto anche le associazioni dei pazienti e del volontariato, come Conacuore, l’associazione dei pazienti diabetici, Avis e Uisp, che da sempre promuovono la salute e la prevenzione". 
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Salute, Colivicchi (Fism): “Cardiosecurity per prevenzione morti da...

Salute, Gabrielli (Anmco): “Con prevenzione 80% eventi cardiovascolari...

Salute: Oliva (Anmco): “Attenzione su prevenzione, innovazione terapeutica...

Come sarà l’influenza? Esperti: “Intensa, possibili 15-16 mln...

Giornata salute mentale, TikTok Italia insieme a Parole...

L’esperto italiano: “Bene il primo xenotrapianto di fegato...

Sanità: per conti in rosso, nasce task force...

Chirurgia, Docimo (Sic): “Con crisi vocazione giovani a...

Ddl Semplificazioni, Uap denuncia: “Rischio deregulation diagnostica”

Manovra, Associazione immunodeficienze primitive: “Agire su plasmaderivati”