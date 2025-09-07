News

Maxi attacco russo sull’Ucraina: droni e missili su Kiev, colpite diverse città

by Adnkronos
(Adnkronos) – Un pesante attacco russo con centinaia di droni e missili ha colpito nella notte diverse città dell'Ucraina. Gli edifici residenziali nella capitale Kiev sono stati gravemente danneggiati e almeno due persone sono rimaste uccise, tra cui un bambino di un anno, a riportarlo è l'agenzia Dpa che cita media e autorità locali. Esplosioni sono state segnalate anche a Odessa, Kharkiv, Dnipro, Zaporizhzhia e Kryvyj Rih.  A Odessa, i droni hanno colpito case e infrastrutture civili, ha spiegato il governatore regionale Oleh Kiper, citato dal Kyiv Independent. A Zaporizhzhia, è stata presa di mira una zona industriale, mentre sono stati colpiti anche siti all'interno di Kryvyj Rih.   —internazionale/[email protected] (Web Info)

