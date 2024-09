Marco Di Paola confermato alla guida della FISE per il terzo mandato consecutivo

Marco Di Paola è stato rieletto oggi, lunedì 9 settembre, alla guida della Federazione Italiana Sport Equestri per il terzo mandato consecutivo.

L’elezione è avvenuta alla Fiera di Roma, sede dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche del quadriennio olimpico 2025/2028.

A Di Paola è andato il 67,49% (7.130 voti) delle preferenze, a fronte del 18,99% (2.006 voti) ottenuto da Clara Campese e del 13,34% (1.409 voti) andato a Duccio Bartalucci.

“Ringrazio tutti – ha dichiarato Marco Di Paola – per questa grande prova di democrazia e di fiducia nei miei confronti, nei confronti della mia visione di Federazione e del sostegno ottenuto per tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi e che metteremo in atto nel prossimo futuro. Voglio ringraziare tutti i presidenti regionali che in questi anni mi hanno supportato, perché la Federazione è una, ha una unica visione e serve che si vada tutti nella stessa direzione. Un ringraziamento particolare voglio rivolgerlo anche alla mia famiglia, a mia moglie, ai miei figli”, ha concluso Di Paola.

Marco Di Paola, avvocato e imprenditore cinquantaquattrenne romano e membro di Giunta del CONI, era stato eletto per la prima volta alla guida della FISE il 23 gennaio 2017 e riconfermato il 14 settembre 2020. Oggi comincia il suo terzo mandato alla guida degli sport equestri italiani.

Alla Assemblea Elettiva Nazionale, presieduta per acclamazione dal notaio Antonio Matella, ha partecipato il 64,24% degli aventi diritto al voto (1.410 società, di cui 653 per delega; 267 cavalieri, 171 Cavalieri Proprietari, 332 tecnici).

L’Assemblea Nazionale ha eletto poi eletto i consiglioeri e i rappresentanti di categoria. Ecco chi sono.

CONSIGLIERI FEDERALI

Alvaro Casati (4.375 voti)

Ettore Artioli (4.298 voti)

Gualtiero Bedini (4.018 voti)

Grazia Basano Rebagliati (3.990 voti)

Nicola Boscarelli (3.829 voti)

Giulio Panzeri (3.759 voti)

Maria Grazia Cecchini (3.465 voti)

RAPPRESENTANTE DEI TECNICI

Luigi Favaro (166 voti)

RAPPRESENTANTE DEI CAVALIERI

Luisa Palli (130 voti)

RAPPRESENTANTE DEI CAVALIERI PROPRIETARI

Giacomazzo Massimo (77 voti)

PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Ezio Algarotti (5.320 voti)