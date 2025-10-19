News

Manovra, la bozza: calano accise benzina ma aumentano per gasolio

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Calano le accise sulla benzina ma aumentano per il gasolio. Lo prevede la bozza della Manovra 2026 approvata venerdì dal Consiglio dei ministri e attesa in settimana in Parlamento. "Ai fini del superamento del sussidio ambientalmente dannoso", dal 2026 "sono applicate una riduzione dell'accisa sulle benzine nella misura di 4,05 centesimi di euro per litro e un aumento, nella medesima misura, dell’accisa applicata al gasolio impiegato come carburante", si legge nel testo. Conseguentemente, le aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio impiegato come carburante sono pari a 672,90 euro per mille litri per la benzina e 672,90 per mille litri per il gasolio usato come carburante Attualmente, le accise sulla benzina sono pari a 713 euro per 1000 litri e quelle del gasolio a 632 euro per 1000 litri per il gasolio. 
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Formula 1, oggi il Gp delle Americhe –...

Serie A, oggi Milan-Fiorentina – La partita in...

Manovra, la bozza: bonus mamme aumenta a 60...

Louvre, il bottino del furto: rubati 8 gioielli,...

Manovra, la bozza: 137 articoli, da Irpef e...

Ballando, Nancy Brilli contro “i bulli” in giuria:...

Serie A, oggi Atalanta-Lazio 0-0 – Il big...

Ranucci: “Non credo a mandanti politici per attentato”

Trump rilancia su Truth il celebre intervento di...

Agrigento, trovato il corpo di Marianna Bello dopo...