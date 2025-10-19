News

Manovra, la bozza: bonus mamme aumenta a 60 euro al mese

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Bonus mamme rafforzato nella Manovra 2026 secondo la bozza visionata dall'Adnkronos. Per le mamme lavoratrici dipendenti ed autonome con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, è riconosciuta dall'Inps, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 60 euro mensili (contro i 40 euro del 2025), per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo. La somma è da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua.  
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Louvre, il bottino del furto: rubati 8 gioielli,...

Manovra, la bozza: 137 articoli, da Irpef e...

Ballando, Nancy Brilli contro “i bulli” in giuria:...

Serie A, oggi Atalanta-Lazio 0-0 – Il big...

Ranucci: “Non credo a mandanti politici per attentato”

Trump rilancia su Truth il celebre intervento di...

Agrigento, trovato il corpo di Marianna Bello dopo...

Louvre, l’ultimo furto nel 1998: 27 anni fa...

Valentino Rossi leggendario, trionfo a Indianapolis 17 anni...

Marcella Bella a Domenica In: “Lucarelli prova a...