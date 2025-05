Manageritalia, in Lombardia crescono i manager privati anche in vista Milano-Cortina 2026

(Adnkronos) – La Lombardia sempre più regione a misura di manager anche in vista degli imminenti Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. I dirigenti privati sono cresciuti del +3,6% nell’ultimo anno arrivando a 57.739 su tutto il territorio regionale. A renderlo noto il presidente dei dirigenti lombardi Paolo Scarpa in occasione dell’assemblea di Manageritalia Lombardia che si è svolta presso gli spazi dell’hotel Enterprise di Milano. “Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 rappresentano un'opportunità straordinaria per le imprese lombarde e italiane. Un evento globale che non solo attirerà turisti e investimenti ma stimolerà anche innovazione e crescita creando una domanda significativa per prodotti e servizi. Per sfruttare al meglio queste opportunità c’è bisogno di più managerialità, il ricorso a competenze adeguate e la crescita di manager e dirigenti che la Lombardia ha fatto segnare negli ultimi anni è un segnale certamente positivo anche se siamo ancora a meno di un dirigente ogni cento dipendenti contro i 2-3 dei principali competitor UE”, così Paolo Scarpa, presidente Manageritalia Lombardia che prosegue: ”I Manager sono figure essenziali per guidare le imprese attraverso le sfide e le opportunità che le Olimpiadi presentano e trasformarle in successi duraturi soprattutto per le pmi”. “Importanti realtà economiche, leader nei rispettivi settori, hanno abbracciato Milano Cortina 2026, il più importante evento che il nostro Paese ospiterà nei prossimi anni, intuendo la grande opportunità in termini di visibilità globale. Saranno le Olimpiadi e le Paralimpiadi dell’Italia e fungeranno da veicolo per promuovere l’innovazione e le eccellenze italiane, Giochi di cui essere orgogliosi. Ancora una volta possiamo dimostrare che lavorando di squadra ad un grande evento possiamo diventare un esempio per tutti”, spiega Andrea Varnier ceo Fondazione Milano Cortina 2026 intervenuto all’assemblea. A portare vicinanza all’iniziativa da parte dell’amministrazione regionale i saluti istituzionali di Barbara Mazzali, assessore al Turismo e Marketing Territoriale di Regione Lombardia. L’assemblea ha quindi delineato il contributo e l’apporto dei manager lombardi nei confronti delle prossime Olimpiadi invernali, intese non solo come evento sportivo ma come vero e proprio acceleratore d’innovazione, creatività e sviluppo per l’economia e le imprese lombarde. Un appuntamento che è stato anche l’occasione per celebrare il prestigioso traguardo degli 80anni di Manageritalia, la Federazione dei dirigenti del terziario nata a Roma il 9 aprile 1945 e l’Associazione lombarda nata poco dopo, il 23 giugno 1945. A sottolineare questo doppio importante traguardo il presidente di Manageritalia, Marco Ballarè e quello di Manageritalia Lombardia Paolo Scarpa.

I 25° Giochi Olimpici invernali e paralimpici, sia nella loro fase di preparazione che per l’imminente svolgimento, hanno fatto e stanno facendo da volano per l’intero sistema economico in Lombardia nell’ultimo anno i manager e dirigenti privati fanno segnare +3,6%, una volta e mezzo il dato nazionale fermo a 2,6%, arrivando a quasi 58mila dirigenti attivi. Milano con i suoi 43mila dirigenti attivi (32.076 uomini e 10.987) si conferma la capitale della managerialità italiana anche se in lieve calo rispetto al 2022 con -3,3%. Significativo che proprio la provincia di Sondrio (che ospiterà numerose gare) faccia segnare l’incremento maggiore con +6,2% come Lecco, porta d’ingresso alla Valtellina, che arriva a +5,7%. Stabili le province di Bergamo +0,8% e Mantova +0,6% cosi come Lodi -0,2%. In sintonia con l’incremento nazionale le realtà di Brescia +2,4% e Como +2,3% mentre Varese +1,3% si assesta sulla metà. Uniche realtà che fanno segnare bilanci in negativo le province di Cremona -2,4% e Pavia -1,1% L’importanza e il valore in termini di moltiplicatore economico di un evento internazionale come le Olimpiadi, capaci di attrarre investimenti, promuovere il turismo del territorio, creare occupazione e lasciare un’eredità positiva nei territori e nella comunità locali, sono stati affrontati anche dalla tavola rotonda 'Visioni e trend manageriali per il Paese' che ha affrontato le diverse modalità di approcciarsi alle opportunità offerte dai grandi eventi grazie alle testimonianze e alle analisi di Damiano De Crescenzo, direttore generale Planetaria Hotels – Roberto Selva, senior advisor marketing & comunicazione Esselunga – Maria Cristina Vaccarisi, strategic partner public sector – Società Partecipate – Utilities Keystone Executive Search – divisione Randstad moderati da Carlo Romanelli, presidente Manageritalia Executive Professional. —[email protected] (Web Info)