Eurovision 2025, Gabry Ponte in finale: prima serata, cosa è successo

(Adnkronos) – Sono dieci le nazioni che hanno ottenuto la qualificazione alla finale dell'Eurovision Song Contest 2025 dopo la prima semifinale di ieri, martedì 13 maggio. Cinque invece i Paesi eliminati, in base ai voti del pubblico. I dieci artisti qualificati dalla prima semifinale sono: Albania con Shkodra Elektronike con 'Zjerm'; Estonia con Tommy Cash ('Espresso Macchiato'); Islanda con Vaeb ('Roa'); Paesi Bassi con Claude ('C'est La Vie'); Norvegia con Kyle Alessandro ('Lighter'); Polonia con Justyna Steczkowska ('Gaja'); Portogallo con Napa ('Deslocado'); San Marino con Gabry Ponte ('Tutta l'Italia'); Svezia con KAJ ('Bara Bada Bastu') e l'Ucraina con Ziferblat ('Bird of Pray'). Lucio Corsi ha presentato il brano Volevo essere un duro', brano, vincitore del Premio della Critica Mia Martini e secondo classificato al Festival di Sanremo 2025. A sorpresa è stato eliminato Red Sebastian del Belgio – terzo tra i favoriti secondo diversi bookmaker – nel giorno del suo 26esimo compleanno. Dopo la seconda semifinale di giovedì, 26 Paesi parteciperanno alla finale di sabato, trasmessa a milioni di telespettatori. Nonostante la qualificazione di dieci paesi per semifinale, i punteggi saranno rivelati solo dopo la finale di sabato, mantenendo un elevato livello di suspense per artisti e pubblico. —[email protected] (Web Info)