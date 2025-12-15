Maltempo, in arrivo piogge e nevicate anche in collina: ma non per molto

(Adnkronos) –

Il maltempo è pronto a tornare sull’Italia con piogge e nevicate anche a bassa quota. Secondo le ultime previsioni meteo fornite all’Adnkronos da Mattia Gussoni, meteorologo de ‘iLMeteo.it’, “dal Nord Atlantico si allungherà infatti una profonda depressione (area di bassa pressione) che innescherà una veloce fase di maltempo con precipitazioni che potranno risultare anche di forte intensità”.

Da oggi, martedì 16 dicembre, “il ciclone in avvicinamento determinerà un marcato richiamo di venti dai quadranti meridionali che, attraversando il Mar Mediterraneo, si caricheranno di umidità: il vero carburante che favorirà l’innesco di precipitazioni diffuse e localmente intense. Maggiormente a rischio saranno Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Sardegna e Sicilia dove non sono da escludere locali nubifragi. Il peggioramento si estenderà a buona parte delle regioni del Centro-Nord”.

Non solo pioggia, sulle nostre montagne oltre i 1200 metri, tornerà anche la neve a tratti copiosa in particolare sull’arco alpino centro occidentale. Grazie alla presenza di un nucleo di aria fredda in quota sul Nord Ovest, le nevicate interesseranno anche le quote collinari, con fiocchi previsti fino a 400-500 metri nelle province di Cuneo e Asti. “Mercoledì 17 dicembre, – continua Gussoni – il ciclone inizierà a allontanarsi gradualmente dall’Italia, ma continuerà a influenzare il tempo. Nella prima parte della giornata, si registreranno ancora piogge su molte aree del Nord Est e sui settori tirrenici”.

“Dopo questa parentesi di maltempo, da giovedì 18 dicembre l’atmosfera tenterà di ritrovare una nuova stabilità atmosferica, con maggiori spazi soleggiati su buona parte del Paese. Da segnalare il deciso aumento delle temperature specie al Centro Sud e sulle due Isole Maggiori grazie ad una ventilazione piuttosto vivace e attiva dai quadranti meridionali con valori che schizzeranno fin verso i 16-18°C in città come Roma, Napoli e Palermo”, conclude Gussoni.

