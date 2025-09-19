News

Malattie rare, Fontana (Nemo): “In centro Carpenedolo sostegno adeguato per malati Sla”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – "Quella di oggi è una giornata molto importante per la comunità di persone affette da malattie neuromuscolari, un luogo per dare continuità con l'idea di ritornare al proprio domicilio nonostante la complessità della malattia, attraverso innovazione, attraverso un sostegno clinico-terapeutico adeguato a far sì che le persone in quel periodo di sollievo possano ricaricare quelle che sono le loro ambizioni di vita e dare speranza nonostante una malattia complessa come sono quelle neuromuscolari". Così Alberto Fontana, segretario dei Centri Nemo, intervenuto durante l’open day a Carpenedolo (Brescia) del primo nucleo residenziale in Italia dedicato alle persone con Sla, voluto da Regione Lombardia e Ats Brescia, e nato dall’esperienza dei Centri Clinici Nemo e dal sostegno di Aisla, Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica. La giornata è stata un’occasione unica per le famiglie: potranno visitare i servizi, incontrare medici, infermieri e volontari, e toccare con mano un modello di assistenza innovativo e vicino alle persone. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ascolti tv, Clerici e Clementino vincono la prima...

Codau 2025, Righi (Dromedian): “Digitalizzazione rende processi reclutamento...

Mobilità, Gibelli (Asstra): “Puntare sulla welfare mobility”

Malattie rare, Franzoni (sindaco Carpenedolo): “Qui struttura che...

Malattie rare, Sileo (Ats Brescia): “Centro Carpenedolo nato...

Giornate senza fine al lavoro? Come trovare un...

Milano Cortina 2026, aperti i primi negozi ufficiali...

Winlet, il dispositivo antiaggressione creato in Italia sbarca...

Ucraina, Ue adotta nuove sanzioni su Russia. 007...

Malattie rare, neurologo Padovani: “Bisogni di malati con...