News

Lukaku, brutte notizie per il Napoli: lesione di alto grado, si valuta intervento chirurgico

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Brutte notizie per Romelu Lukaku, per Antonio Conte e per il Napoli. "In seguito all'infortunio rimediato nel match contro l'Olympiacos – si legge in una nota sul sito dei campioni d'Italia – Romelu Lukaku si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital". I controlli hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra e il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo. Nelle prossime ore, il centravanti belga "sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica". Per l'attaccante (che salterà dunque i primi impegni con gli azzurri) si valutano le possibilità di un intervento chirurgico.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Baudo, Fiorello: “Pippo è sempre un po’ di...

Terremoto a Latina, scossa di magnitudo di 2.7:...

Bolivia, sarà ballottaggio a destra per le presidenziali:...

State Sicuri, difesa europea e nuovi scenari. Perché...

A Cincinnati adottano un cane e lo chiamano...

Torino, incendio in palazzina a Rivalta: morta 28enne

Olbia, 57enne morto dopo fermo con il taser:...

Una ‘super torre’ romana sul Danubio, l’ultima scoperta...

Greta Thunberg blocca raffineria in Norvegia: “Il petrolio...

Us Open, come funziona il doppio misto: il...