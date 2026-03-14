Lo sport per la crescita personale e sociale, martedì convegno alla Cattolica campus di Milano

(Adnkronos) – Lo sport è espressione del talento, è una palestra di vita, ha un ruolo educativo, ma allo stesso tempo non può prescindere da valori quali la fratellanza e la solidarietà. Per riflettere su questi temi, insieme ai protagonisti dello sport di oggi e di domani, è stato organizzato il convegno ‘Lo sport per la crescita personale e sociale’, martedì 17 marzo, dalle ore 14.15, nell’Aula Magna del campus di Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (Largo Gemelli, 1), in collaborazione con l’Arcidiocesi di Milano, Fondazione Giulia Cecchettin e Cattolicaper lo Sport. Il convegno sarà aperto dai saluti della professoressa Elena Beccalli, Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; di Federica Picchi, sottosegretario con delega a Sport e Giovani di Regione Lombardia; di Luciano Buonfiglio, presidente del Coni; in collegamento, di Gino Cecchettin, presidente della Fondazione Giulia Cecchettin; di Mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano. Anna Maria Tarantola, vicepresidente della Fondazione Giulia Cecchettin, introdurrà i lavori, che si suddivideranno in tre sessioni.

Alla prima, dal titolo ‘La formazione e la ricerca nel campo dello sport’, moderata dalla giornalista Tonia Cartolano, parteciperanno Mons. Claudio Giuliodori, Assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica; Caterina Gozzoli, coordinatrice scientifica di Cattolicaper lo Sport e del dottorato interateneo in Scienze dell’esercizio fisico e dello sport; Andrea Lionzo, direttore del Master in Sports Management: Businesses, Communities, Territories dell’Università Cattolica ed Elena Marta, presidente della Fondazione Ente per il Diritto allo studio universitario dell’Università Cattolica (EDUCatt).

Nella seconda sessione, il cui tema sarà ‘Il valore dello sport nell’esperienza di atleti e dirigenti’, moderata dal giornalista Daniele Manca, interverranno Arianna Fontana, l’atleta italiana più medagliata nella storia dei Giochi Olimpici, sia invernali sia estivi; Ilaria Galbusera, Diversity, Equity & Inclusion Specialist e capitana della Nazionale italiana di pallavolo sorde; Simone Barlaam, quattro volte medaglia d’oro nel nuoto paralimpico tra Tokyo 2020 e Parigi 2024 e 23 volte campione del mondo; Daniele Cassioli, pluricampione dello sci nautico paralimpico, con 28 titoli mondiali e 27 titoli europei all’attivo; Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter e Luca Pancalli, pluricampione paralimpico, già presidente del Cip, vicepresidente del Coni e commissario straordinario della Figc. La terza sessione, dal titolo ‘I giovani e lo sport’, sarà moderata dalla giornalista Mariangela Pira e vedrà protagonisti Giampaolo Ricci, capitano dell’Olimpia Milano, con cui ha vinto tre Campionati, due Supercoppe e due volte la Coppa Italia; l’arbitro di basket Raffaele Ausiello, il cestista Victor Edomwadoba Obayagbonnaa; il velocista Francesco Rossi ed Elena Sali, medaglia d’oro nel doppio femminile del canottaggio alle ultime Universiadi estive.

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