GionnyScandal, il passato difficile: “Quando è morta nonna ho tentato il suicidio”

(Adnkronos) –

GionnyScandal, nome d’arte di Gionata Ruggieri, è stato ospite oggi a Verissimo in vista del suo ingresso come concorrente al Grande Fratello Vip, al via martedì 17 marzo su Canale 5.

Il cantante a Silvia Toffanin ha confidato alcuni dei momenti più difficili della sua vita, a partire dall’infanzia trascorsa in orfanotrofio prima di essere adottato da una famiglia che lo ha portato a vivere in Lombardia. A soli cinque anni, perde il papà adottivo e cinque anni dopo anche la madre, malata da tempo e colpita da un infarto: “Solo nel corso dell’adolescenza, a 13 anni, ho scoperto che loro erano i miei genitori adottivi”, ha raccontato.

Rimasto orfano, Ruggieri cresce con la nonna materna Adriana, suo punto di riferimento: “Mi ha fatto da mamma, amica e sorella. La persona più importante della mia vita”.

La nonna è scomparsa nel 2012, in un momento importante per l’artista: mezz’ora dopo la pubblicazione di una sua canzone. “Sembrava molto la trama di un film. È come se prima prima di andare via avesse voluto sentirla”, ha ricordato. Il cantante ha scelto di non partecipare al funerale della nonna per non conservare quel ricordo, chiedendo però che il suo cd fosse messo al suo fianco nel feretro: “Così che la mia musica potesse accompagnarla nel suo viaggio”.

Dopo la sua morte, l’artista ha vissuto una profonda depressione: “Mi sono ritrovato da solo. La figura portante non c’era più. Non avevo nemmeno una sicurezza economica, è stato il periodo più brutto della mia vita”.

In quegli anni arriva anche il tentato suicidio: “Ho assunto 13 boccette di Xanax, ero in studio a fare musica poi ho messo tutto in dubbio”, ha raccontato. A salvarlo è stato un suo amico che ha bussato alla sua porta. “Lo ringrazierò per sempre, perché io volevo proprio farla finita”.

Infine GionnyScandal ha parlato dell’incontro con i suoi genitori biologici: “È stata una grande emozione, poi però sono successe cose spiacevoli. Non è andata come volevo, ma va bene così. I genitori sono quelli che ti crescono e ti amano”.

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