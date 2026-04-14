News

Costruiscono finto casello e incassano il pedaggio per un anno e mezzo, l’incredibile truffa in India

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Truffa incredibile in India. Alcuni uomini sono riusciti a gestire per oltre un anno e mezzo un finto casello autostradale incassando, secondo le stime, circa 75 milioni di rupie, ossia quasi 700mila euro.  

È accaduto nello stato del Gujarat nel 2023 ma la storia è tornata virale in questi giorni sui social network. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, il gruppo aveva costruito il casello alla perfezione, sfruttando i terreni abbandonati di una vecchia fabbrica nel distretto di Morbi, lungo la strada nazionale Bamanbore-Kutch. Segnaletica stradale, cabine e personale per la riscossione del denaro: tutto era apparentemente identico a un casello ufficiale. 

Il pedaggio richiesto era circa la metà di quello statale, un sconto che convinceva molti automobilisti a preferire questo casello, su una strada secondaria, rispetto a quello ufficiale, a pochi chilometri di distanza. Solo dopo 18 mesi le autorità si sono rese conto della truffa e sono intervenute. 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Grande Fratello Vip, stasera 14 aprile: anticipazioni e...

Il cortile che diventa mare, a Firenze l’installazione...

Università di Bari e Alis lanciano short master...

Turismo, UniCredit-Nomisma Wine Monitor: da quello del vino...

Dall’omaggio a Fassari ai grandi assenti, il ritorno...

Psoriasi per oltre 1,5 mln italiani, campagna per...

Giulia Michelini a Belve: “Ho preso l’ayahuasca e...

Tumori: glioma, Fda riconosce come farmaco orfano l’isotopo...

Miopia pediatrica, disponibile in Italia un collirio che...

Trump e l’attacco al Papa, Vance: “Vaticano dovrebbe...