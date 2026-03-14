Bonaccorti, i funerali a Roma: le parole di Renato Zero, la folla a piazza del Popolo e l’affetto degli amici

(Adnkronos) – Ultimo saluto oggi sabato 14 marzo a Enrica Bonaccorti. Per i funerali della conduttrice tv – morta giovedì a 76 anni a causa di un tumore al pancreas che le era stato diagnosticato lo scorso anno – un addio commosso da parte di amici, colleghi e non solo che hanno voluto renderle omaggio.

L’arrivo del feretro alla basilica di Santa Maria in Montesanto (Chiesa degli Artisti) in una piazza del Popolo gremita , è stato accolto da un lungo applauso della folla. L’ingresso in chiesa è avvenuto sulle note de ‘La Lontananza’ di Domenico Modugno, un momento particolarmente toccante poiché fu la stessa Bonaccorti a scrivere il testo di quel celebre brano.

Un messaggio toccante, pieno di affetto e amicizia, quello che Renato Zero ha voluto dedicare a Enrica Bonaccorti, letto dal parroco durante i funerali.

“Sorella, amica, complice, ci siamo arrangiati sempre, inventandoci giorno per giorno un mestiere diverso. Tu ti sei persino improvvisata mia manager per farmi ottenere qualche scritto”, ha scritto l’artista. “Certo che è stato un percorso infinitamente variegato e coinvolgente, a un tratto però mi sono svegliato e non ci sei più. La tua fresca risata, i tuoi sorrisi educati. La tua ironia pungente è stimolante… tutto è silenzio e comprendo che dovrò sbrigarmela da solo”. Eppure, “quanta di te mi resta addosso. Quanta energia sprigiona la tua poesia, quanta bellezza ti porti via. Ma io so che passerai da me ancora cento, un miliardo di volte, ed è per questa ragione che lascerò sempre aperta quella porta”.

Dopo aver letto le parole di Zero, monsignore Antonio Staglianó ha aggiunto una sua riflessione durante l’omelia, sottolineando l’eredità umana e artistica della conduttrice.

“La poesia percepisce quello che gli occhi non vedono, la vita che abita ancora l’artista – ha detto – L’assenza è piena di presenze. Enrica ci ha offerto una sorgente a cui abbeverarci, la sua profondità intima. In questa profondità abbiamo trovato un’umanità vera”. E conclude: “Tutto ciò che è vero rimarrà per sempre”.

Alla fine della cerimonia Eleonora Daniele ha letto la preghiera degli artisti.

Tanti i volti noti che hanno condiviso un ricordo personale della conduttrice, dall’amica Alba Parietti all’ex marito Arnaldo Del Piave, ai conduttori Eleonora Daniele e Alberto Matano, all’avvocato Giorgio Assumma, all’attrice Valeria Fabrizi, i giornalisti Gianni Ippoliti e Dario Salvatori, e poi Ilona Staller e Guillermo Mariotto. “Era una donna ironica, simpatica, che amava la vita e divertirsi, ma era anche un essere umano profondo, attento, mai scontato”, ha dichiarato Alba Parietti entrando in chiesa. “Abbiamo condiviso momenti molto divertenti. Penso che uno dei suoi più grandi talenti fosse proprio la scrittura”.

Visibilmente commosso il conduttore Alberto Matano: “Enrica era una donna di intelligenza e spessore umano rari. È consolatorio sapere che in questi mesi difficili ha sentito l’abbraccio di tutti noi che le volevamo bene”.

Particolarmente toccante il ricordo dell’ex compagno Arnaldo Del Piave: “È stato un amore e una grande intesa. Abbiamo vissuto cinque anni insieme, abbiamo viaggiato, abbiamo anche perduto un bambino… Sono contento di averle donato momenti bellissimi”. A chi gli ha chiesto cosa le direbbe oggi, ha risposto con un semplice: “Grazie, grazie”.

Guillermo Mariotto ha voluto sottolineare la sua personalità poliedrica: “Era una grande amica. Mi piace ricordarla per il contrasto tra la donna tutta d’un pezzo che si vedeva in televisione e la sua femminilità, la ‘femmina vera’ che era in privato”.

Anche Ilona Staller ha espresso il suo dolore: “Siamo molto desolati. Era una persona veramente fantastica. Ricordo che, quando mio figlio era piccolo, mi consegnò una targa come ‘mamma dell’anno’. Non riesco a capire perché le persone buone muoiano prematuramente, mentre quelle cattive sembra non muoiano mai. Spero che ora sia in cielo e non abbia sofferto tanto. Pace all’anima sua”.

Un lungo e caloroso applauso si è levato da Piazza del Popolo per accompagnare l’uscita del feretro di Enrica Bonaccorti dalla Basilica di Santa Maria in Montesanto. L’ultimo, commosso saluto alla nota conduttrice è avvenuto sulle note de ‘Il Cielo’ di Renato Zero, brano simbolo di un’amicizia profonda.

Con grande emozione Verdiana Bonaccorti, figlia di Ernica, ha voluto ringraziare le centinaia di persone che hanno atteso in Piazza del Popolo la conclusione dei funerali per tributare l’ultimo omaggio alla madre: “Avete dato tantissimo amore a mamma, e lei l’ha sentito fino alla fine. Grazie, grazie di cuore, grazie”.

Visibilmente provata, all’uscita dalla Chiesa degli Artisti, Verdiana ha così espresso la sua gratitudine per l’ondata di affetto che ha circondato la madre durante la malattia e nel giorno dell’addio, un calore che la conduttrice, ha assicurato, “ha sentito dall’inizio alla fine”.

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