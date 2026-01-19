News

Lazio-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

by Adnkronos

(Adnkronos) – Torna in campo la Lazio. Oggi, lunedì 19 gennaio, i biancocelesti sfidano il Como – in diretta tv e streaming – all’Olimpico nel posticipo della 21esima giornata di Serie A. La squadra di Sarri è reduce dalla vittoria in trasferta contro l’Hellas Verona, battuto 1-0 con l’autogol di Nelsson, mentre quella di Fabregas ha perso in casa contro il Milan per 3-1. 

 

La sfida tra Como e Lazio è in programma oggi, lunedì 19 gennaio, alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma. Ecco le probabili formazioni: 

Lazio (4-3-3-): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Taylor, Cataldi, Belahyane; Zaccagni, Noslin, Cancellieri. All. Sarri 

Como (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Diego Carlos, Ramon, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas 

 

Lazio-Como sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

