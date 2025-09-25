News

L’Atp di Pechino accoglie Sinner con… una carota

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Jannik Sinner oggi giovedì 25 settembre debutterà a Pechino nell'Atp 500 cinese. Il numero 2 del ranking Atp giocherà nel primo turno del torneo contro il croato Marin Cilic, per dare il via al rush finale della stagione nel tentativo di un nuovo sorpasso a Carlos Alcaraz. In questi giorni, in città è Sinner-mania. Tantissimi tifosi sono sempre agli allenamenti di Jannik, estasiati dalle sue giocate. Nelle ultime ore, a fare il giro dei social è però la speciale accoglienza riservata al fuoriclasse azzurro dagli organizzatori del torneo.  Sinner è arrivato all'International Tennis Center di Pechino tra i sorrisi. E dopo una passerella l'organizzazione gli ha regalato… una carota-peluche. Un simpatico modo per omaggiare il numero 2 del ranking Atp, il grande favorito per la vittoria del torneo.  —[email protected] (Web Info)

