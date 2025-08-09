News

L’Aquila, accoltella la moglie in strada ad Avezzano: fermato a Roma

by Adnkronos
by Adnkronos


Ha accoltellato la moglie in strada ad Avezzano poco prima dell'una della notte scorsa colpendola più volte al torace e alle braccia. La donna, macedone di 42 anni ma residente a Luco dei Marsi, è stata soccorsa e trasportata all'ospedale di Avezzano, dove è ricoverata in prognosi riservata in terapia intensiva. L'uomo, anche lui macedone di 47 anni, è stato invece rintracciato intorno alle 4.40 della mattino dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma a bordo della sua auto ferma in viale Palmiro Togliatti. I carabinieri hanno quindi eseguito il fermo di indiziato di delitto e lo hanno trasportato in carcere a Regina Coeli. —[email protected] (Web Info)

