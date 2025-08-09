Guardiola, pallegrinaggio al Santuario di Santa Rosalia e omaggio a Falcone e Borsellino

(Adnkronos) –

Guardiola in pallegrinaggio… a Palermo. A poche ore dall'amichevole 'in famiglia' tra la squadra rosanero e il Manchester City, entrambe di proprietà del City Group, l'allenatore spagnolo si è concesso oggi, sabato 9 agosto, una 'deviazione' speciale dalla solita routine pre partita. Guardiola si è infatti recato al Santuario di Santa Rosalia di Palermo insieme al suo intero staff. Addosso, per l'occasione, Guardiola ha scelto una maglia speciale con raffigurati i volti dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, entrambi assassinati, a pochi mesi di distanza, dalla mafia nel 1992. Un gesto apprezzato dall'intera comunità siciliana e condiviso dalla pagina Facebook del Santuario. "Oggi 9 agosto, lo Staff del Manchester City, con l'allenatore Pep Guardiola (uno degli allenatori più titolati nella storia del calcio) e il preparatore atletico Fabrizio Genovesi, dopo l'acchianata a piedi a Monte Pellegrino, ha fatto visita alla Santuzza, prima della partita di questa sera Palermo-Manchester City", si legge nel post, a corredo di alcune foto che ritraggono Guardiola e il suo staff nel Santuario, "Una preghiera silenziosa. Il saluto e la benedizione da parte del Reggente don Natale Fiorentino nella Sacra Grotta. Auguri per la partita amichevole: buon divertimento". —[email protected] (Web Info)