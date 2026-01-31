News

L’annuncio di Fabio Fazio: “Alberto Trentini ospite a Che Tempo Che Fa”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Alberto Trentini domenica 1 febbraio ospite a ‘Che Tempo Che Fa’. E’ questo l’annuncio a sorpresa sui social del conduttore Fabio Fazio. “423 giorni. È un’eternità, è più di un anno di vita. In questi 423 giorni siamo stati in ansia, abbiamo cercato di aiutarlo così come abbiamo potuto: c’è chi ha pregato per lui, chi ha fatto appelli, chi ha fatto cortei. La sua mamma è stata fortissima, unica, ha avuto un coraggio da leoni. Ebbene, si realizza per quel che mi riguarda un sogno vero e proprio: domenica, infatti, avremo in studio Alberto Trentini. Potrò abbracciarlo per me e per tutti voi e finalmente potremo scrivere la parola ‘fine’ nel modo migliore a questa storia così dolorosa che abbiamo vissuto tutti insieme”, le parole di Fazio. 

 

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

‘Colpa dei sensi’ al debutto vince gli ascolti,...

“Angelo con volto di Meloni? Per me non...

Libri, ‘Il merito della democrazia’ di Walter Mauriello...

Anno giudiziario, presidente della Corte d’Appello di Roma:...

Australian Open, Nadal ospite d’onore della finale: “Tiferò...

Sinner ko agli Australian Open, Bertolucci lo difende:...

The Voice Kids, anticipazioni stasera 31 gennaio: ultime...

Iran minaccia: “Se nemico fa errore, in pericolo...

Maltempo, ordinanza per Calabria, Sicilia e Sardegna: misure...

Sinner perde, Alcaraz in finale: come cambia il...