Il FantaSanremo 2026, tra novità e omaggi

by Adnkronos
by Adnkronos

A Sanremo l’aria profuma già di competizione! Non solo quella sul palco dell’Ariston, ma quella che ci terrà incollati agli schermi, calcolatrice alla mano: ovvero il FantaSanremo 2026. Scopriamo insieme le novità che potrebbero cambiare tutte le nostre strategie!  

Ascolta “Sanremo Express” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eurofocus/) e su tutte le piattaforme di streaming.

Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos. 
Musiche su licenza Machiavelli Music. 
AdKey:zP-94qNWQqj3XM 

