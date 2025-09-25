News

La ruota della fortuna, il colpo di scena e le urla di Gerry Scotti: “Prima o poi doveva capitare”

by Adnkronos
(Adnkronos) – "Prima o poi doveva capitare ed è capitato", ha esultato Gerry Scotti dopo la vittoria della campionessa Barbara che ieri, mercoledì 24 settembre, a 'La ruota della fortuna' si è aggiudicata il primo più prestigioso: l'auto, una Fiat Panda gialla.  Barbara era stata protagonista dello show di Canale 5 nelle puntate precedenti di lunedì e martedì sera e si era già aggiudicata oltre 30 mila euro, una vacanza per due persone alle Maldive e una crociera ai Caraibi. È lei la campionessa assoluta dell'edizione fino a ora.  Nel frattempo, Gerry Scotti si conferma ancora una volta leader nell'access prime time. Nella serata di ieri sera ha vinto la sfida con 4.750.000 spettatori (23,5% di share).  —[email protected] (Web Info)

