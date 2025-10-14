News

Italia U21-Armenia U21: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) – Torna in campo l'Italia Under 21. La Nazionale allenata da ct Silvio Baldini sfida oggi, martedì 14 ottobre, l'Armenia – in diretta tv, in chiaro, e streaming – allo stadio Zini di Cremona nella partita valida per la qualificazione ai prossimi Europei di categoria. Gli azzurri sono reduci dalla netta vittoria contro la Svezia, battuta per 4-0 grazie alla doppietta di Pisilli e ai gol di Camarda e Berti.  L'Italia si trova al momento al secondo posto del girone E con 9 punti ed è a pari punti con la Polonia capolista, ma indietro per differenza reti. L'Armenia invece si trova in ultima posizione con 0 punti.  La sfida tra Italia e Armenia è in programma oggi, martedì 14 ottobre, alle ore 18.15. Ecco le probabili formazioni: 
Italia (4-3-3): Palmisani; Palestra, Marianucci, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Camarda, Koleosho. All. Baldini 
Armenia (3-5-2): Davtyan; Manukyan, Hakobyan, Tarloyan; Afyan, Hakobyan, Bandikyan, Sargsyan, Hovhannisyan; Eloyan, Hovhannisyan. All. Flores  Italia-Armenia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Rai 2. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app o la piattaforma web di RaiPlay.  
