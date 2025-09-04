News

Italia, tegola per Gattuso: infortunio per Scamacca, lascia il ritiro

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Infortunio per Gianluca Scamacca? L'attaccante dell'Atalanta ha lasciato oggi, giovedì 4 settembre, il ritiro dell'Italia a Coverciano, dove gli azzurri sono riuniti in vista delle partite, valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026 che si svolgeranno in Stati Uniti, Messico e Canada, contro Estonia e Israele. Scamacca, reduce da una stagione compromessa proprio da diversi problemi fisici, era già arrivato in Nazionale con un risentimento accusato nell'ultima di campionato contro il Parma e non è riuscito a recuperare. Una bella tegola per Gattuso, che per le prime due partite da ct dell'Italia non potrà contare su Scamacca. L'attaccante tornerà a Bergamo e si sottoporrà ad alcuni test nel centro sportivo di Zingonia per capire l'entità del problema, con Juric che spera di averlo a disposizione per la prossima sfida di Serie A, in programma domenica 14 settembre in casa contro il Lecce.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

A Milano riapre lo Spazio Lenovo, rinnovato l’hub...

Tajani: “Calenda invitato a festa giovani Forza Italia,...

Samsung presenta a Ifa 2025 ‘Ai Home future...

Morrissey mette in vendita tutti i diritti degli...

Un francobollo dedicato ad… Anitra Wc: l’omaggio della...

Al via il progetto Pampers Village, la rete...

Ascolti tv 3 settembre, ‘La Ruota’ di Scotti...

Us Open, Swiatek perde e litiga con un...

Emma ricorda papà Rosario morto tre anni fa:...

Meghan Markle flop su Netflix? Il suo show...