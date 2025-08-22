News

Italia-Slovacchia ai Mondiali di pallavolo: orario e dove vederla in tv

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Torna in campo l'Italia di pallavolo. La Nazionale femminile esordisce oggi, venerdì 22 agosto, ai Mondiali di volley 2025 contro la Slovacchia, dopo aver vinto l'oro alle ultime Olimpiadi di Parigi e aver trionfato in Nations League. A Phukhet, in Thailandia, le azzurre di Julio Velasco vanno a caccia di quella che sarebbe la 30esima vittoria consecutiva, contro una formazione alla prima partecipazione nella rassegna iridata.  La sfida tra Italia e Slovacchia, valida per i Mondiali di pallavolo femminile 2025, è in programma oggi, venerdì 22 agosto, al Phuket Municipal Stadium di Phuket alle ore 15.30. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva, oltre che in chiaro, su Rai 2. Sarà possibile seguire le azzurre anche in streaming su Rai Play e, a pagamento, su Dazn e il sito web Volleyballworld.com.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Caso Menendez, negata libertà vigilata a Erik: oggi...

Ucraina, Zelensky ‘avvertito’ da Vance alla Casa Bianca:...

L’occupazione di Gaza City e nuovi insediamenti in...

Usa, sparatoria a Philadelphia nell’università di Papa Leone...

Trump, corte d’appello New York annulla maxi-multa da...

Fiorentina, Pioli batte 3-0 il Polissya e blinda...

Superenalotto, numeri e combinazione vincente del 21 agosto

Roberta Rei racconta il dolore per l’aborto: “Tutto...

Millie Bobby Brown è mamma, ha adottato una...

Vit Kopriva, chi è l’avversario di Sinner agli...