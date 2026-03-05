News

Iran, distrutto stadio Azadi: il primo ad accogliere donne sugli spalti﻿

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – L’Azadi Stadium di Teheran è stato completamente distrutto dai bombardamenti nell’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele. Nel 2022 l’impianto aveva ospitato, per la prima volta nella storia dell’Iran, un gruppo di donne a cui era stato consentito di assistere alla partita tra l’Esteghlal e il Mes-e Kerman. Dopo le pressioni di Fifa e della Federazione asiatica, l’Asian Football Confederation (AFC), le autorità iraniane avevano acconsentito ad accogliere nell’impianto un numero ristretto, ma mai rivelato, di tifose. 

 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

