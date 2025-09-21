News

Investite da un furgone mentre vanno alla festa del paese, morte due 21enni a Brivio

(Adnkronos) – Proseguono le indagini dei carabinieri sul grave incidente stradale avvenuto ieri sera a Brivio, in provincia di Lecco. Due ragazze 21enni sono morte dopo essere stata investite da un furgone mentre camminavano sul ciglio della strada probabilmente per raggiungere la festa del paese.  Le giovani travolte sono morte sul colpo, mentre è rimasta illesa una terza amica che era con loro. Sul posto sono intervenuti soccorritori e carabinieri per gli accertamenti. Al vaglio la posizione dell'uomo, di 34 anni, che era alla guida del mezzo. —[email protected] (Web Info)

