News

Inter-Venezia oggi agli ottavi di Coppa Italia – La partita in diretta

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – L’Inter scende in campo in Coppa Italia. I nerazzurri sfidano oggi, mercoledì 3 dicembre, il Venezia a San Siro negli ottavi del torneo. La squadra di Chivu è reduce dalla vittoria contro il Pisa, battuto 2-0 nell’ultima giornata di campionato grazie alla doppietta di Lautaro Martinez. Il Venezia invece ha sconfitto 3-0 il Mantova nell’ultima giornata di Serie B. Calcio d’inizio alle 21. 

Inter-Venezia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Italia 1. Il match sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito web di SportMediaset.  

La vincente di Inter-Venezia affronterà la vincente di Roma-Torino ai quarti di finale.  

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Incidente sul lavoro a Bergamo, morto operaio 27enne

Garlasco, lavoro finito per i periti: depositate relazioni...

Bimbo di un anno muore in asilo nido,...

Zerocalcare, la scelta che fa discutere. Giordano Bruno...

Spazio, Donazzan: “Space Act serve ma Ue non...

“Ho 88 anni e devo lavorare”, il web...

Cinema, Caserta History Film Festival: al via proiezioni...

Edilizia, verso la riforma del Testo unico: più...

Dopo Roma ‘lista stupri’ nei bagni di un...

Ue, Butti: “Cavi sottomarini e spazio nuovi territori...