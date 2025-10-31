News

Incidente sulla Colombo, l’arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Sono iniziati i funerali di Beatrice Bellucci, la ventenne morta sulla Cristoforo Colombo in un tragico incidente avvenuto una settimana fa. La cerimonia si svolge nella Basilica di San Pietro e Paolo all'Eur. Nelle immagini, l'arrivo della bara bianca per la funzione. 
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Lo studio, da birra 92 miliardi di euro...

Meg Ryan: “I miei film? Molti li guardano...

Crazy Pizza apre a Torino, Briatore: “Non capisco...

Bimba legata a una sedia con una sciarpa,...

“Dono il rene a uno sconosciuto”, la scelta...

Spedisce pacco con una bomba all’agenzia di recupero...

Ucraina, richieste Russia troppo rigide: ecco perché Trump...

Sinner, 3 match in 3 giorni a Parigi:...

Ponte sullo Stretto, Salvini: “Toni più bassi? Non...

Gaza, Axios: Usa offrono ad Hamas passaggio sicuro...