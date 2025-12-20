News

Il Volo, ‘tutti per uno – viaggio nel tempo’ stasera 20 dicembre: il concerto evento

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Stasera, sabato 20 dicembre, in prima serata su Canale 5, torna Il Volo con la seconda puntata di ‘Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo’, con la partecipazione straordinaria di Lorella Cuccarini. 

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble porteranno sul palco performance accompagnati da una grande orchestra e da numerosi ospiti speciali. Si alterneranno momenti solisti, di gruppo e con ospiti, in cui verranno presentati i brani più amati del repertorio de Il Volo, ma anche cover scelte in base ad un immaginario viaggio nel tempo che ci porterà a ripercorrere i momenti musicali più iconici della storia della musica italiana e interazionale anche legati a ricordi personali dei tre artisti e dei loro ospiti. 

Gli ospiti della seconda puntata: Antonello Venditti, Fiorella Mannoia, Enrico Brignano, Noemi, Marco Masini, la soprano Elisa Balbo, Simone Coluccio e Joel Stoyanov della scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma e Gianni Morandi. 

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Bolzano, bimbo di 10 anni precipita da una...

Caso Epstein, pubblicati centinaia di file: è polemica...

Meteo Natale, arriva il ciclone invernale: neve in...

Ballando con le stelle, stasera 20 dicembre la...

Roma, incendio in appartamento in centro: nessun ferito

Ucraina, attacco russo su Odessa: almeno 8 morti

Juventus-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in...

Criminalità, operazione polizia in diverse città: 384 arresti...

Verissimo, sabato 20 dicembre: ospiti e interviste di...

Verissimo, Stefano Bettarini: la nuova vita lontana dai...