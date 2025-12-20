Anita Mazzotta, la piercer vincitrice del Grande Fratello

Anita Mazzotta di lavoro fa la piercer, ma negli ultimi mesi è diventata anche un personaggio televisivo molto apprezzato. Dall’amore trovato in tv al dolore per la perdita della madre, gli spettatori del Grande Fratello 2025 hanno seguito con trasporto i suoi traguardi e le sue cadute tanto da incoronarla vincitrice del programma.

Estratti audio: VIDEO Grande Fratello – Il ritorno di Anita nella Casa – Mediaset Infinity – 21 ott 2025

Ascolta “Aggiungi contatto” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/aggiungi-contatto/) e su tutte le piattaforme di streaming.



Musiche su licenza Machiavelli Music.

AdKey:zP-94qNWQqj3XM