Anita Mazzotta, la piercer vincitrice del Grande Fratello

Anita Mazzotta di lavoro fa la piercer, ma negli ultimi mesi è diventata anche un personaggio televisivo molto apprezzato. Dall’amore trovato in tv al dolore per la perdita della madre, gli spettatori del Grande Fratello 2025 hanno seguito con trasporto i suoi traguardi e le sue cadute tanto da incoronarla vincitrice del programma. 

Estratti audio: VIDEO Grande Fratello – Il ritorno di Anita nella Casa – Mediaset Infinity – 21 ott 2025

