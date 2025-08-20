News

Il legale di Stefano De Martino sui video privati: “Come sta? Chiunque sarebbe offeso e triste”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – "Come sta Stefano De Martino? A chiunque dà fastidio vedere la propria immagine gestita, manipolata, commentata in maniera illecita, chiunque di noi sarebbe non solo offeso ma 'triste'". Così Angelo Pisani, legale del presentatore, parla oggi intervistato da Marco Carrara ad 'Agorà Estate dello stato d'animo del suo assistito, dopo la diffusione di video e foto circolati sul web che lo ritraggono mentre è in compagnia della sua attuale fidanzata, Caroline Tronelli, in casa a Roma. “Incalcolabile il numero di contatti e visualizzazioni che possono avere queste immagini – afferma l'avvocato – È un fenomeno che bisogna contrastare con normative e interventi adeguati alla tecnologia del tempo. (…) Per la prima volta chiediamo la condanna anche di tutti coloro i quali conservano e girano questi dati: anche loro diventano complici di reati di ricettazioni e pericoli gravissimi, ai danni sia della vittima sia dei familiari”.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Sinner, arrivo a New York e prima passeggiata....

Vannacci posta foto cernia al forno: “Animalisti denunciatemi,...

Us Open, oggi semifinale doppio misto con Errani/Vavassori...

Scontro tra treno merci e regionale su linea...

Musk frena sul nuovo partito: per il 2028...

Sinner in coppia con Serena Williams agli Us...

Ucraina, Trump: “Putin e Zelensky organizzano incontro, ora...

Meteo, Italia spaccata in due: nubifragi al Centro-Nord...

Maltempo a Milano, in due ore quasi 50mm...

Eurovision 2026, sarà Vienna ad ospitare la 70esima...