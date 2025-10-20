News

Il ds del Como: “Comprendo dubbi su partita con Milan in Australia, aspettiamo ok Fifa”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Milan-Como in Australia "è un tema abbastanza delicato. Bisogna aspettare l'ok della Fifa, secondo me non è banale. Il club ha già preso una posizione. Però aspettiamo prima di esporci ulteriormente. Qualora accadesse, se sarà limitata una partita spot, comprendo chi si pone dei dubbi su questa operazione, a livello di valorizzazione del prodotto e di ritorno economico". Lo dice il direttore sportivo del Como Carlalberto Ludi, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1. "Se invece può essere un progetto pilota, allora può avere una dimensione più impattante. Bisognerà capire in futuro. In Asia e nella parte orientale del mondo non manca la passione, il calcio è un sport globale. L'ho toccato con mano, in Indonesia sono 'malati di calcio'. Il problema è che il calcio non è radicato e non parte da lontano e non c'è stata una grande scuola. Il terreno fertile per sviluppare calcio professionistico secondo me c'è". 
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ucraina, Zelensky chiede 25 sistemi Patriot. Trump: “Con...

Dolore, infertilità e complicanze in gravidanza: alert sulle...

Tumori, in Europa 20 mln pazienti oncologici cronici,...

Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket,...

La Campania che resta: giovani talenti e imprese...

Attentato a Ranucci, il giornalista: “No a strumentalizzazioni...

Omicidio a Torvaianica, arrestato latitante Altin Sinomati: “Pagò...

Bonus patente, oggi il click day: a chi...

Louvre riapre ai visitatori. Darmanin: “Furto dà immagine...

Meloni: “Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia...