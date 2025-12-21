Heather Parisi a Verissimo chiude il ‘caso Cuccarini’: “L’ho scoperta io, tra noi mai problemi”

(Adnkronos) – “Ho scoperto io Lorella Cuccarini, con lei non c’è stato mai nessun problema… Lei sa che sono più brava!”. Heather Parisi, ospite oggi a Verissimo, chiude una volta per tutte il ‘falso caso Cuccarini’. “Non c’è mai stato nessun problema, altre persone hanno cercato di mettere zizzania”, dice l’artista statunitense.

“Ricordo che eravamo a Copenhagen, Lorella era una delle mie ballerine. Ho detto io a Pippo Baudo ‘guarda quella ballerina: ha grinta, ha una gamba lunghissima, tecnicamente non è perfetta ma ha qualcosa’. Pippo Baudo voleva che io facessi Fantastico 6, voleva che formassimo questa coppia. Io ho fatto duetti con tutti, anche con Carla Fracci”, aggiunge. “Per il pubblico è magico vedere due artisti insieme. Non lo abbiamo fatto, è stato un peccato”, dice ancora prima di chiosare con una battuta: “Lei sa che io sono più brava! I’m joking!”.

L’inizio della carriera è stato segnato da difficoltà enormi. “Sono arrivata in Italia e sono stata violentata. Ho avuto problemi di bulimia, durante Fantastico sono arrivata a pesare 42 chili”, ricorda. “Ho avuto un’infanzia terribile, la danza mi ha salvata. Sono arrivata in Italia giovanissima, dovevo essere la star e non potevo parlare dei miei problemi. Sono stati momenti durissimi, mangiavo in continuazione, 12 merendine al giorno, bibite gassate…”, dice ancora. “Non sono venuta qui per parlare di questo. Ho avuto momenti estremamente negativi nella mia vita, poi ho trovato l’uomo della mia vita e lo adoro: dopo 20 anni c’è ancora una passione. Anzi, è sempre più forte”.

