News

Black out a San Francisco, più di 100mila persone al buio

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Almeno 130mila persone si sono ritrovate senza luce ieri a San Francisco a causa di un blackout. E’ stata cancellata all’ultimo anche una rappresentazione dello ‘Schiaccianoci’, i mezzi pubblici hanno funzionato a singhiozzo e il servizio di taxi robot Waymo di Alphabet si è interrotto. E a 16 ore dall’inizio del blackout, alle cinque di questa mattina (ora locale), 25mila persone erano ancora senza luce, ha ammesso Pacific Gas & Electric. Il sindaco Daniel Lurie ha chiesto ai residenti di rimanere a casa, laddove possibile.  

 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Domenica In, Ornella Muti e la domanda ‘scomoda’...

Concerto di Natale in Senato con Mattarella, canta...

Ballando, la frecciata di Magnini dopo la finale:...

Ravenna, sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla...

Pallavolo, De Giorgi: “Ogni passo ci ha permesso...

Ricchi e Poveri, ingresso da brividi a Domenica...

Novara, trovato morto in un canale il 16enne...

Domenica In, Nikita Perotti: “La mia donna ideale?...

Milano, carabinieri provano ad arrestare un 69enne ma...

Roma, morto il 25enne accoltellato ieri al Trullo