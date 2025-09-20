Gualtieri: “Voi giovani dovete riportare civiltà democratica nel dibattito del futuro”

(Adnkronos) – "La nostra politica del futuro ha bisogno di un sentimento unitario, con dei giusti elementi conflittuali che fanno parte dello stare in una democrazia. Voi dovrete saper portare l’elemento della civiltà nella politica del futuro". Lo afferma il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri alla cerimonia di premiazione de ‘I 60 migliori under 30 della politica italiana’ organizzata da Università Link a Roma, presso la sede di Via del Casale di San Pio V e promossa dall’associazione “La Giovane Roma” in collaborazione col magazine “Politica”. "Dovete tirarci per la giacchetta e sgomitare per fare al posto nostro quello che noi non sappiamo fare, interpretando elementi di civiltà democratica in un mondo polarizzato verso la guerra – aggiunge – facendo squadra come vedo che sapete fare benissimo a livello territoriale. La riprova del grande valore del vostro saper fare lo posso riscontrare nelle fila delle tante formazioni giovanili che ci permettono di lavorare in maniera dinamica ed efficace a livello di Comune di Roma, che approfitto per ringraziare sentitamente". —[email protected] (Web Info)