Gp Belgio, sorpresa a Spa: la Ferrari di Hamilton partirà dalla pit lane

Lewis Hamilton partirà dalla pit lane e non dal 16esimo posto in griglia nel Gp del Belgio di oggi, domenica 27 luglio. La Ferrari ha deciso di sfruttare la pessima qualifica dell'inglese per montare una nuova power unit e cambiare il set up della monoposto in vista della gara, scegliendone uno più adatto al meteo di Spa. Decisione simile anche per Kimi Antonelli (Mercedes) e Fernando Alonso (Aston Martin), che ieri avevano chiuso le qualifiche al diciottesimo e al diciannovesimo posto.

Il Gran Premio del Belgio inizierà alle 15. In pole position partirà Lando Norris su McLaren, davanti al compagno di squadra Oscar Piastri e alla Ferrari di Charles Leclerc.