Gaza City, da Israele ordine di evacuazione immediato: è il primo su larga scala

by Adnkronos
(Adnkronos) – Israele ha ordinato l'evacuazione immediata di tutti i residenti di Gaza City, in vista di una grande operazione di terra contro Hamas. "Le Idf sono determinate a sconfiggere Hamas e opereranno nella zona di Gaza City con grande forza, proprio come hanno fatto in tutta la Striscia", ha scritto su X il colonnello Avichay Adraee, portavoce in lingua araba delle Forze di difesa israeliane.  L'ordine di evacuazione è il primo su larga scala per tutta la città di Gaza, i precedenti avvertimenti riguardavano solo edifici specifici e le aree circostanti. "Abbiamo abbattuto 50 torri terroristiche in due giorni, e questo è solo l'inizio della potente operazione di terra per prendere il controllo di Gaza City. Agli abitanti di Gaza City dico: Siete stati avvertiti, andatevene subito", aveva dichiarato ieri il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, stando a quanto riferito dai media locali.  —internazionale/[email protected] (Web Info)

