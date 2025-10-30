News

Furto al Louvre, media: “Arrestato terzo sospetto”

by Adnkronos
(Adnkronos) – E' stato arrestato ieri sera nella regione di Parigi un terzo sospettato in relazione al furto al Louvre del 19 ottobre. Lo riferisce Bfmtv citando proprie fonti. Il sospettato è attualmente in custodia cautelare in attesa di essere interrogato dagli inquirenti.  Secondo quanto affermato dalla procuratrice della Repubblica di Parigi, Laure Beccuau, in conferenza stampa, i due uomini, di 34 e 39 anni, arrestati sabato sera, "hanno parzialmente riconosciuto la loro partecipazione al furto". Sono stati incriminati per “furto aggravato e associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un reato” e incarcerati, ha precisato la procura. 
Le indagini proseguono, intanto però i gioielli rubati non sono ancora stati ritrovati.  
