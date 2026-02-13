News

Frosinone, pitbull azzanna bimba di 2 anni e la scaraventa contro un muro

by Adnkronos
(Adnkronos) – Un pitbull ha azzannato al braccio una bambina di due anni e l’ha scaraventata con violenza a terra e contro un muro procurandole varie ferite. È accaduto ieri sera in un appartamento a Ceccano (Frosinone), intorno alle 22.30 circa, e sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Frosinone. 

Secondo una prima ricostruzione, dopo l’aggressione da parte dell’animale, altre persone che erano nell’abitazione sono riuscite a liberare la bambina, che è stata trasportata all’ospedale Bambin Gesù di Roma in codice giallo. L’uomo intervenuto in soccorso della piccola, un 42enne, è stato trasportato all’ospedale Spaziani di Frosinone in codice verde. 

