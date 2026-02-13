Cancro al pancreas, in Usa nuovo dispositivo: ok a cerotti con campi elettrici

(Adnkronos) – Un cerotto e campi elettrici per combattere il tumore al pancreas. Arriva un nuovo dispositivo, approvato negli Stati Uniti dalla Food and Drug Administration, per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma pancreatico localmente avanzato. Si chiama ‘Optune Pax’, sviluppato da Novocure, ed è un dispositivo unico nel suo genere: è portatile e non invasivo, si basa sulla tecnolgoia Tumor Treating Fields (TTFields) all’addome.

Sono campi a bassa intensità e frequenza intermedia che interferiscono con la divisione delle cellule tumorali, riducendo al minimo i danni ai tessuti sani. “Avendo curato molti pazienti affetti da cancro al pancreas, so quanto possa essere difficile la diagnosi. I pazienti affetti da questo carcinoma meritano migliori opzioni terapeutiche”, ha affermato il commissario della Fda Marty Makary, secondo cui l’agenzia “sta lavorando instancabilmente per offrire terapie potenzialmente promettenti alle persone che ne hanno bisogno”.

“Il cancro al pancreas è uno dei tumori più difficili da trattare e i pazienti hanno da tempo bisogno di nuove opzioni terapeutiche”, ha affermato Michelle Tarver, direttrice del Center for Devices and Radiological Health. “Questa approvazione fornisce un approccio innovativo e non invasivo che può essere integrato nella vita quotidiana dei pazienti, ampliando l’accesso alle cure oncologiche oltre i tradizionali contesti clinici”, ha aggiunto Tarver.

La terapia viene somministrata tramite cerotti adesivi applicati sulla pelle del paziente e collegati a un generatore di campo elettrico. I parametri tecnologici del dispositivo sono preimpostati dal produttore e non possono essere modificati dal paziente o dal medico. I pazienti vengono formati sull’utilizzo del dispositivo, anche come ricaricarlo e sostituire le batterie, collegare il dispositivo a un alimentatore esterno, posizionare i cerotti adesivi nelle posizioni appropriate sul corpo e sostituire i trasduttori almeno due volte a settimana. Il dispositivo è progettato per essere indossato insieme al generatore, trasportato in un’apposita borsa, consentendo ai pazienti di ricevere un trattamento continuo durante le normali attività quotidiane.

—

salute

[email protected] (Web Info)