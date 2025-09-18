News

Francesca Albanese, l’attacco del parlamentare belga: “Sostieni Hamas”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – "Lei sostiene Hamas". E' il durissimo attacco di Sam van Rooy, parlamentare belga, a Francesca Albanese. La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati è in collegamento con il parlamento belga, come mostra il video pubblicato da van Rooy sul proprio profilo X.   Il parlamentare è un deputato del partito populista Vlaams Belang, favorevole all'indipendenza delle Fiandre e ad una regolamentazione rigida dell'immigrazione. "Lei è stata criticata per antisemitismo da Canada. Germania, Stati Uniti e Francia. Il fatto che lei sia stata invitata qui dice tutto sul Belgistan e su questo parlamento che sta diventando islamico", prosegue. Albanese ascolta e prende appunti, reagendo con sorpresa totale alle parole del parlamentare: "E' incredibile". —internazionale/[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Omicidio Cecchettin, Filippo Turetta aggredito in carcere a...

Jimmy Kimmel, show cancellato: cosa aveva detto su...

Cancro colon-retto, Aspirina dimezza rischio recidive: lo studio

Björn Borg rivela: “Mi stordivo con droghe e...

Alimenti, Minelli: “La dieta mediterranea è uno strumento...

Puglia, Toni (Puglia Sviluppo): “Su bandi numeri lusinghieri”

Puglia, Orlando: “La Regione ha usato bene i...

‘X Factor 2025’, oggi la seconda parte delle...

Caldo anomalo fino a 34°, poi brusco cambio...

Berlingerio (Dip. Sviluppo economico Puglia): “Le imprese pugliesi...