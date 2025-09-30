News

Femminicidio nel Beneventano, donna uccisa a colpi di pietra: si cerca il marito

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Una donna di 49 anni è stata uccisa a Paupisi, in provincia di Benevento. La donna, da una prima ricostruzione, sarebbe stata colpita più volte con una pietra dal marito, mentre era nel letto, al culmine di una lite. Il delitto è avvenuto in contrada Frasso, dove sorge l'abitazione della coppia. I carabinieri stanno cercando di rintracciare il marito, un operaio di 58 anni.  A scoprire il corpo senza vita della donna questa mattina sono stati i familiari, che hanno dato l'allarme. Nella casa – al primo piano abita la madre dell'uomo – sarebbero state rinvenute numerose tracce di sangue. Inutili i soccorsi per la donna, rinvenuta nel suo letto. —[email protected] (Web Info)

