News

Fedez, concerto al Forum: ci sono anche i figli Leone e Vittoria

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Due spettatori speciali per il concerto di Fedez oggi 19 settembre. Il rapper si esibisce al Forum di Assago in una data sold out a cui seguirà domani la seconda esibizione per 'Il ritorno a casa' dell'artista. Fedez, prima di salire sul palco, nelle storie sul profilo Instagram pubblica l'immagine dei pass destinati ai figli, Leone e Vittoria. I due bambini, figli del cantante e di Chiara Ferragni, saranno tra il pubblico del Forum. "Prima di ogni cosa", scrive Fedez a corredo dell'immagine. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Derby Lazio-Roma, piano di sicurezza con afflussi separati...

Caccia russi in Estonia, Tallinn invoca articolo 4...

Dal climate change alle pandemie, a Milano un...

Conte: “No a primato dei nostri valori se...

Unioni civili, Cassazione apre ad assegno di divorzio

“Non ci sono più gli americani di un...

Stefano De Martino vittima di furto a Milano:...

Festa del cinema di Roma, dall’omicidio Willy Monteiro...

Attentato alla Sinagoga, Fadlun: “Arrestato Harb, mente dell’attacco...

Dallavalle vince l’argento, Berrettini esulta e… gli chiede...