News

Federer e Nadal di nuovo in campo? L’agente di Roger: “Ne stiamo parlando”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Roger Federer torna in campo contro Rafa Nadal? La notizia degli ultimi giorni sembra essere qualcosa di più di una semplice indiscrezione. A margine della Laver Cup 2025, lo storico agente dell'ex tennista svizzero, Tony Godsick, ha parlato della concreta possibilità di vedere presto una partita tra Federer e Nadal, protagonisti, insieme a Novak Djokovic, di una delle rivalità più belle e intense della storia dello sport. "Sto facendo un po' di pressione su di lui dicendogli che c'è tanta gente che vuole vederlo giocare di nuovo", ha detto Godsick a Tennis Channel, "ne ho già parlato con Nadal e penso che sia interessato sul mettere su un piccolo tour da fare insieme". "Roger voleva essere sicuro che il suo ginocchio era a posto", ha rivelato l'agente di Federer, "non voleva arrivare completamente rotto alla fine della sua carriera, quindi si è preso un po' di tempo". "Sarebbe fantastico rivedere quei due in campo, magari con altri giocatori della loro generazione, che sarebbero sicuramente disposti a giocare. Potremmo sicuramente riempire qualche stadio e fare qualche ricavo", ha concluso Godsick.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Porti, AdSP Mtcs: primo incontro tra commissario straordinario...

Nautica, seconda giornata 65° Salone tra sostenibilità e...

L’Aquila Città del Libro, in 500 per Travaglio...

Auto contro tir ad Andria: un morto e...

Mudryk, ‘pazza idea’ per Los Angeles 2028: alle...

Università, Giusti (Link): “Orgogliosi di questa terza edizione,...

Lobuono: “Non ci stancheremo mai di raccontare chi...

Inter, Cassano-show contro Inzaghi: “Allegri avrebbe vinto lo...

Politica, Renzi alla Link: “Non ringraziate per le...

Politica, Conte alla Link: “Costruite vostra stabilità personale...