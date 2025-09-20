News

Auto contro tir ad Andria: un morto e 3 feriti

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Dopo l'incidente di ieri sera, costato la vita a un rider 18enne, un'altra persona ha perso la vita, sempre ad Andria, in uno scontro avvenuto tra un'auto e un tir. I fatti intorno alle 11 di questa mattina in contrada Montefaraone, in zona Santissimo Salvatore, dove, una Peugeot con a bordo 4 persone si è scontrata con un tir. Morto il conducente dell'utilitaria, mentre dei tre passeggeri due – una donna di 37 anni e un uomo di 33, sono stati accompagnati all'ospedale di Andria e di Barletta, ma non sembrano essere gravi.  —[email protected] (Web Info)

