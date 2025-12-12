News

Ex Ilva, arrivate due offerte per l’acquisto degli stabilimenti

by Adnkronos
(Adnkronos) – Due offerte per gli stabilimenti dell’ex Ilva. I Commissari Straordinari di Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria Giovanni Fiori, Giancarlo Quaranta, Davide Tabarelli, e di Ilva in Amministrazione Straordinaria, Alessandro Danovi, Francesco di Ciommo e Daniela Savi, rendono infatti noto che, entro il termine fissato alla mezzanotte di ieri, “sono pervenute
due offerte per l’acquisizione dei complessi aziendali facenti capo agli stabilimenti ex Ilva”. 

Le proposte, entrambe relative all’acquisto di tutti i complessi aziendali, provengono da Bedrock Industries e Flacks Group. Le due offerte sono state regolarmente depositate secondo quanto previsto dalle procedure e i Commissari Straordinari procederanno ora all’esame delle proposte per valutarne la completezza e la conformità ai requisiti indicati nel bando. 

La procedura di gara – si sottolinea – “rimane comunque aperta: come previsto dal bando, eventuali ulteriori soggetti interessati potranno presentare una propria offerta purché migliorativa rispetto a quelle già pervenute”. 

 

