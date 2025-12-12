Brignone: “Milano Cortina? Ci sto provando, sarebbe un sogno fare la portabandiera”

(Adnkronos) –

Federica Brignone vince il premio ‘Leggenda’ ai Gazzetta Awards e sogna il grande ritorno a Milano Cortina 2026, a poco meno di due mesi dall’inizio delle Olimpiadi. La 35enne valdostana, dopo l’oro iridato in gigante e la Coppa del Mondo, ha chiuso la stagione con un terribile infortunio al ginocchio. La fuoriclasse azzurra ha rimesso gli sci a fine novembre, 237 giorni dopo l’incidente, con l’obiettivo di essere protagonista sulle nevi di Cortina. “Come sto? Sto benissimo” ha detto a margine dell’evento.

“Mi ha spinto la motivazione di tornare a fare quello che mi piace di più. Mi è mancato da morire non fare sport per così tanti mesi. Olimpiadi? Ci sto provando. E sarebbe un sogno fare la portabandiera, è qualcosa che manca nel mio curriculum”.

