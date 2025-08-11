News

Etna, colata di lava a 3000 metri: voli regolari all’aeroporto di Catania

by Adnkronos
(Adnkronos) – Voli regolari all'aeroporto di Catania dopo la colata lavica a tremila metri dell'Etna, avvenuta con l'apertura di una nuova bocca effusiva sul versante meridionale della Bocca Nuova. Il flusso, stando alle indicazioni dei geofisici, si è mosso in direzione sud. L'aeroporto di Catania resta aperto, anche se l'allerta sui voli rimane. L'apertura della nuova bocca effusiva è stata resa nota ieri dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo. Durante la mattinata di domenica 10 agosto è stata segnalata la presenza di una colata di lava a quota 3000 metri circa, sul versante meridionale della Bocca Nuova. Il flusso lavico, diretto verso Sud, è stato oggetti di rilievi sul terreno del personale Ingv. Da un punto di vista sismico non sono state segnalate variazioni di rilievo. —[email protected] (Web Info)

